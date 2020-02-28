28.02.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, Украина, Финансы, Энергетика
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Землянский: «Без Путина мы бы получили от мертвого осла уши, а не три миллиарда»


Выплата «Газпромом» 3 миллиардов долларов Украина по решению Сткогольмского арбитража является политическим решением.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

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Он охарактеризовал глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева как человека, сделавшего бизенс «на обнищании людей» и отказался признать его заслуги в выплате «Газпромом» 3 миллиардов долларов.

«Если бы не встреча Путина с Зеленским в Париже 9 декабря, от дохлого осла уши, а не 3 миллиарда долларов от «Газпрома» было бы. Давайте объективно: это было политическое решение. Такие суммы просто так, вдруг откуда ни возьмись, не возникают. Я вам юридически могу подтвердить. Было заявление апелляционного суда Швеции, что апелляция «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по транзитной части еще не была рассмотрена, она была перенесена на март этого года», – отметил Землянский.

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