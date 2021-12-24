Землянский: Украине не хватает газа еще на 4-6 миллиардов долларов
Несмотря на восьмилетнюю борьбу за «энергетическую независимость от России», Украина до сих пор более чем на 50% зависит от российской энергетики.
Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил эксперт энергетических рынков Валентин Землянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы и сейчас зависим от России в энергетике более, чем на 50 процентов. Уголь, дизельное топливо, электроэнергия, газ по сути был российский, и только формально купленный через посредников.
Сказки, которые нам рассказывают 8 лет об избавлении от российского газа, просто финансовые операции, когда происходит закупка газа, которая не выходит с территории», – сказал Землянский.
По его словам, без нормализации отношений с РФ Украину ждет коллапс.
«У нас не хватает газа, нам нужно докупить от 2 до 3 миллиардов кубометров, по 2 тысячи долларов за 1000 кубов, это от 4 до 6 миллиардов долларов.
Я скажу очень непопулярную, даже крамольную вещь: нужно разговаривать с «Газпромом», пока нас окончательно не загнали в угол. Мы идём туда, где будем вынуждены просить у «Газпрома», потому что помочь нам некому», – сказал Землянский.
Эксперт отметил, что Россия не провоцировала энергетический кризис на Украине – вина полностью лежит на Киеве.
«Я не хочу расстраивать, но лучше, чем мы сами устроили себе энергетический кризис, у России не получиться. Я постоянно привожу пример: скажите, это Путин сказал «Нефтегазу» не закачивать газ в хранилища или он сказал угольщикам не складировать уголь? Россия здесь причём?
Зачем России провоцировать гуманитарную катастрофу у себя на границе, мы и так тут на ладан дышим. Зачем это России, логика какая? Я не вижу тут экономических интересов», – заключил Землянский.
Накануне Владимир Путин заявил, что ФРГ перепродает излишки газа, которые поставляет в эту страну «Газпром» по трубопроводу Ямал-Европа (плюс 10% к объему контракта), в Польшу и, возможно, на Украину.
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