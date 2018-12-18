18.12.2018, Киев, Игорь Петров
 
Украина, Экономика коллапса
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Зерно и рабсила – Украина вернулась на сто лет назад

Структура экспорта из Украины сейчас такая же, как при Российской Империи в 1916 году. Об этом во время заседания круглого стола в Верховной Раде заявила профессор, член-корреспондент НАН Украины Людмила Шинкарук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 1916 году, когда мы были в Российской Империи, мы экспортировали зерно, продовольствие и металлы. В 2017 году, минуя этап развития в Советском Союзе, мы вернулись к тому, что мы снова экспортируем – зерно, продовольствие, металлы, добавили химию.

Т.е. ситуация в экономике Украины является критической.

Это одна характеристика. И второе, на чем мне бы хотелось остановиться, это то, что украинская экономика сегодня – это в международных экономических терминах  – это экономика, которая зависит от труда, трудовых ресурсов.

Эти две характеристики – структуры экспорта и то, что мы зависим от трудовых ресурсов,  – это такое явление, которое должно настораживать при прогнозировании», – заявила Шинкарук.

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