Зерновая сделка: Россия делает реверанс Эрдогану

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Решение России продлить на 60 дней соглашение, позволяющее вывоз зерна из украинских портов, связано с проведение в Турции выборов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Коммерсанту» заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Он считает, что после парламентских и президентских выборов в Турции, которые пройдут 14 мая, «характер обсуждения условий «зерновой сделки» может измениться, учитывая вовлеченность в процесс президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана».

Похожего мнения придерживается и директор российского Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.

«Решение российских властей продлить «зерновую сделку» на два месяца отдает определенной символикой, в которой напрашивается мысль о реверансе президенту Эрдогану. Мол, мы рассчитываем на вашу победу, а если вы проиграете, то вообще, может, ни с кем не будем договариваться».

По его словам, «турецкая оппозиция может воспринять это как оскорбление, поскольку в Турции очень важен политический символизм».

напомним, что ранее Россия давала согласие на разблокирование украинских портов взамен на разрешение импортировать российскую сельхозпродукцию, но этого так и не было сделано.