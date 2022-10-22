Зерновая сделка в одни ворота: почему ее нельзя продлевать

Новости Украины

В киевском агентстве УНИАН состоялась весьма любопытная пресс-конференция на тему «Зерновой коридор: почему он нужен Украине и миру».

Агитировать за пролонгацию истекающей в скором времени зерновой сдеки собрался весь цвет незалежного агротрейдинга. Среди спикеров – президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алекс Лисситса, генеральный директор компании ІМК, Андрей Дикун, он же глава «Всеукраинской Аграрной Рады», президент «Украинской зерновой ассоциации» Николай Горбачев, советник по политическим вопросам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) на Украине Михаил Малков и другие.

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Из озвученного: на 20 октября Украина имеет такие итоги зерновой сделки.

– 363 судна вышли из портов на Черном море;

– вывезено покупателям за рубеж 8.1 млн тонн продовольствия;

– среди получателей – 38 стран мира;

А дальше – тадам! – почти половина вывезенного ( 3.9 млн тонн) и 148 суден приходится на страны ЕС. Для сравнения, Африка – 1 млн тонн и всего 43 судна. Еще около 40 % экспорта пришлось на азиатские страны – Индию, Пакистан, Бангладеш и другие – туда ушли 3.2 млн тонн на 172 суднах.

Структура сельхозэкспорта довольно неожиданная. Вместо распиаренной из каждого утюга украинской пшеницы по вывозу лидирует кукуруза – 3 млн 400 тыс тонн. Еще 3 млн тонн приходится на сою, ячмень, репу, подсолнечный шрот и подсолнечное масло. Собственно же пшеница – это всего 2 млн 354 тыс тонн – то есть менее 30 % от всего объема вывезенного за рубеж.

Так что правы оказались те скептики, которые еще до заключения сделки в Стамбуле говорили о том, что доля недополученного украинского зерна в мировом экспорте сильно преувеличена и составляет не те величины, которые могут привести к мировой катастрофе.

А сегодня Украина подает сигналы о том, чтобы вовлеченные стороны санкционировали продолжение сделки. Почему это так важно для Украины – не секрет. Те же агротрейдеры признают, что с начала войны зерновым морским коридором было вывезено 60 % всего украинского сельхозэкспорта.

По сути, это признание в том, что многочисленные бодрые рапорты киевских чиновников, все лето сочинявших обходные маршруты для экспорта – не более чем блеф и пропаганда.

На деле же морской путь был и остается единственным логистически выгодным для Незалежной. На долю всех остальных – автомобильного, речного и ж/д вместе взятых приходятся совершенно смешные цифры о которых и говорить стыдно. Просто для сравнения – потолочный потенциал автомобильных перевозок – всего 640-659 тысяч тонн – на фоне почти 6 миллионов морем.

Основные же показатели достигнуты за два последних месяца – сентябрь и октябрь – когда действовала зерновая сделка. За сентябрь морем ушло 4 миллиона тонн и по итогам октября в Киеве рассчитывают примерно на такой же объем.

О том же свидетельствует и представленная на киевской пресс-конференции инфографика – пока обходные пути экспорта были основными, вывоз шел черепашьими темпами, зато, когда разблокировали порты, столбики на графиках резко взмыли вверх.

Впрочем, часики тикают и на носу ноябрь, а с ним и возможное прекращение заключенной на 120 дней стамбульской сделки, на возможность чего намекал Путин после теракта на Крымском мосту. Но даже и без этого теракта выводы российских аграриев неутешительны: уступка Украине не принесла российскому бизнесу ожидаемых плюшек и послаблений по экспорту, все сливки забрали себе Киев и Запад.

Перспектива окончания сладкой жизни пугает украинских аграрных баронов еще и с оглядкой на урожай будущего года. А там виды такие: прогноз урожая зерновых и масличных – 70 млн тонн, 20 миллионов из которых уйдет на прокорм самих украинцев. Итого: экспортный потенциал – 50 миллионов тонн, плюс переходные остатки неэкспортированного зерна – еще 20 миллионов тонн.

При этом потребность ежемесячного экспорта до урожая 2023 года – примерно 6 миллионов тонн. А пропускная возможность не морских путей – около 3 миллионов тонн.

Не буду вас утомлять цифрами, резюмирую простым языком: получается, что половину ежемесячного экспорта сбагрить можно только морем. И так – аж до следующей весны-лета, когда в закрома поступит новый урожай.

Еще один фактор, подстегивающий жадность киевских аграрных баронов – это растущие мировые цены на продовольствие. Не будем тут гадать, что стало тому причиной – война ли на Украине, как о том говорит Запад, или вползание мировой экономики в серьезную рецессию, которое наметилось еще задолго до войны, а сейчас просто достигло значений, которые невозможно игнорировать и заметать под ковер. Главное – что цены на продовольствие в мире растут, а вместе с ними и возможности заработать на его поставках нуждающимся.

Понятно, что тут как в известной присказке – всех денег не заработать – но ведь хочется! При этом алчность самостийных аграриев лицемерно прикрывается показной заботой о мировом рынке. Дескать, пролонгация зерновой сделки «стабилизирует ценовую ситуацию», как об этом говорит президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алекс Лисситса, например.

Неужели цены поползут вниз? А зачем же такая филантропия – торговать себе в убыток? В общем, лукавит шановне панство. Основным движком в лоббировании пролонгации зерновой сделки является не забота о 811 миллионах голодающих и не предотвращение голодных бунтов и миграции в благополучные страны. Тем более, что, как мы показали в самом начале, больше половины кораблей из черноморских портов Украины ушли не в Африку и не на Ближний восток, а в Европу.

И если этот процесс назвать «стабилизацией ситуации», получается, что воюющая с коллективным Западом Россия своими руками и себе в ущерб помогает стабилизировать ситуацию в стане противника. Какая-то мазохистская политика, не находите?

Если Зеленский самолично признался в одном из своих видеопосланий пастве, что украинская экономика нынче в коме и миллиарды от продажи зерна спасают от окончательной смерти, то, наверное, лучшим модус операнди для РФ было бы не продлевать агонию и мучения, а содействовать эвтаназии. Строго по Ницше – «падающего толкни».

Мне, конечно, возразят, мол, это же отличный момент чтобы выторговать взамен на очередные уступки что-то существенное от Запада и Украины. Например, увязав зерновой кейс с политическими уступками или с ослаблением санкционной удавки. Или умягчив позицию МАГАТЭ по вопросу о легализации Запорожской АЭС в энергосистеме РФ. Да мало ли какие вопросы можно решить под шумок.

Вопрос в том, что практика не раз и не два доказывала, что Запад, а в особенности Киев – непременно обманут, что бы они не обещали. И главное – у них в наличии куда больший инструментарий воздействия на российские болевые точки. Позволяющий, даже пойдя на уступку в одном, тут же нажать на уязвимое место РФ в другом месте.

Например, снова закрутить шарманку с блокадой Калининграда. Благо, руководство Литвы только и ждет отмашки на этот случай.

Есть в этом уравнении еще один интересант – Турция. Ведь все эти корабли с кукурузой и пшеницей идут через ее проливы. И это дополнительный рост товарооборота, не говоря уже об усилении позиций в качестве переговорщика и т. д. Не исключено, что за недавнее принципиальное соглашение о создании в Турции хаба для перепродажи российского газа европейцам Москве придется расплачиваться большей покладистостью в зерновом вопросе. Но не будем гадать – это дело неблагодарное и мы не знаем всех нюансов, чтобы судить наверняка.

Одно ясно – человек не хвост, чтобы вилять в разные стороны. И страна – тем более. Как бы там ни было, а «странную экономическую войну», когда Россия терпит убытки от западных санкций и одновременно помогает противникам держаться на плаву, следовало бы прекратить. Может, тогда и сугубо военные дела пойдут в гору.

Понятно, что кроме тех, кто теряет, в России есть и те, кто зарабатывает даже сейчас, несмотря на все происходящее.

Однако тут придется выбирать: или воевать или зарабатывать. Но если выбор будет сделан в пользу последнего, как бы не перехитрить самих себя. Ведь возможные прибыли прямо сейчас потом отберут в виде положенной проигравшему контрибуции.