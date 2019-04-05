Жаба и гадюка: Медиа-обслуга Порошенко и Коломойского устроила склоку

05.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Ведущая телеканала олигарха Игоря Коломойского «1+1» Наталья Мосейчук в прямом эфире набросилась на свою коллегу Янину Соколову с конкурирующего «5 канала» Петра Порошенко.

Перепалка произошла в ходе того, как Соколова пыталась поддеть советника Зеленского Руслана Рябошапку, почему его патрон «инертно относится к тому, что в стране идет война».

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Рябошапка начал рассказывать, какой Зеленский патриот, как он помогал АТОшникам все пять лет, «но про это почему-то сейчас не говорят».

Наталья Мосейчук на правах хозяйки передачи (и подчиненной спонсора Зеленского) решила выступить с речью, заклеймив лагерь Порошенко.

Порошенко она обвинила в пиаре на гибели пулемётчицы ВСУ Яны «Ведьмы» Червоной.

«У меня тоже кипит, я бы хотела высказаться касательно сочувствий. Вам не кажется, что политики часто муссируют эту тему для своих рейтингов? Это риторический вопрос. Я когда увидела Червоную и когда увидела, в каком блиндаже сидят те бойцы, то у меня вопрос. Елки-моталки, пять лет прошло. Мы показывали в «Facebook» американские кунги, которые можно было закопать, а наши бойцы до сих пор лопатами копают себе окопы, я про это хочу спросить!

А когда я увидела на заднем плане бойца Червоной, тоже побратима, зелёную бутылку после воды, пятилитровую баклажку, куда они насыпают гречку, и эта гречка вонючая в той бутылке, они этого заслуживают? Они должны быть богатейшими людьми в этой стране, они должны быть героями в этой стране, их должны уважать! Такое к ним уважение?» – набросилась на коллегу Мосейчук.

Соколова, не находя что ответить, лишь пыталась что-то пробормотать в знак согласия.

«Я просто в шоке была, когда политики начали: «А этот выразил сочувствия, а этот не выразил сочувствия» – да горите вы все в аду со своими сочувствиями!» – добавила Наталья Мосейчук.