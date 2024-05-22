Жабогадюкинг по-киевски: как липовый боевой медик у ВСУ джип украл

В любом расследовании главное – не выйти на самих себя. Эта избитая истина приходит на ум при знакомстве с перипетиями довольно громкого в настоящий момент по меркам Украины скандала, в эпицентре которого оказался сделавший себе имя на ниве «антикоррупционной борьбы» и близкий к посольствам западных стран грантоед Виталий Шабунин – фигура в киевском масштабе сколь влиятельная, столь же и одиозная.

На днях еще один известный в киевской тусовке персонаж – бизнесмен и учредитель помогающего ВСУ благотворительного фонда «Паладины» Денис Долинский обвинил Шабунина ни много ни мало – в краже денег и автомобиля. Дополнительную нотку в этот уже и без того дурнопахнущий букет привнесло то обстоятельство, что и бабло, и авто предназначались для укровоенных на фронте и были оформлены как «благотворительная помощь».

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«Если военнослужащий получил автомобиль в качестве гуманитарной помощи, но использует его только в личных целях, а не на фронте, то он фактически украл у нас деньги, а у кого-то, возможно, — жизнь», – заявил Долинский в интервью выехавшей из Украины киевской журналистке Наталье Влащенко.

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Упомянутый тут фонд «Паладины» завез на Украину через польскую таможню 1500 машин для нужд фронта. Все это добро было оплачено украинскими бизнесменами, помогающими ВСУ.

«Транспорт на фронте, который помогает вывозить людей, — это одно из самых дорогих для военных средств, которое спасает им жизнь. И когда ты помогаешь, то рассчитываешь, что эти машины будут служить там, где должны — на фронте. Для нас очень больно узнавать, что эти машины используются не по назначению, это все равно, что деньги, которые собирались на их приобретение, были украдены у нас», — пожаловался глава фонда.

Одна из этих машин – джип Nissan Pathfinder – осенью оказалась в личном пользовании как раз у соросенка Шабунина – на ней глава «Центра противодействия коррупции» на глазах у массы знакомых с ним людей до сих пор рассекает по украинской столице. Из-за чего, собственно, и поднялся скандал.

Цимес же в том, что джип был предоставлен Шабунину благотворителями для…. выполнения боевых задач на Донбассе. Строго в соответствии с письменной заявкой самого Шабунина в фонд.

«Волонтер поехал в Прибалтику, купил эту машину, отремонтировал ее и передал Шабунину от нашего Фонда. Данный автомобиль был передан на безвозмездной основе для укрепления обороноспособности страны, что подтверждается подписанным актом между волонтером фонда и военнослужащим», — говорит обманутый бизнесмен.

А самый, как говорят в Интернете, жыр в том, что присвоивший недоставшуюся кому-то из реальных укровояк машину «борец с коррупцией» тоже числится военным. Боевым медиком взвода охраны 101-й бригады ВСУ. Только вот он не то что на передовой, а даже на расстоянии 100 километров от фронта не был замечен ни разу за все годы войны.

А от мобилизации откосил благодаря предоставленной в военкомат липовой справке из Нацагентства по предотвращению коррупции, что он якобы прикомандирован к нему для несения службы. Саму же службу наш ушлый соросенок «нес» фиктивно, проживая при этом в Киеве и сражаясь с москалями в дорогих киевских ресторанах. Украинская ГБР по этому факту расследует резонансное уголовное дело. Этот скандал в Киеве уже отгремел в прошлом сезоне данного сериала, под названием «Как борца с коррупцией в ВСУ снаряжали».

«Мы собираем деньги и передаем машины военным, чтобы они не погибли на фронте, и когда узнаем о таких историях, как с Шабуниным, то это бьет по голове. Мне самому стыдно за такую ситуацию. Я не юрист, но, как по мне, такое использование гуманитарной помощи выглядит минимум непорядочно», — винится благотворитель Долинский в эфире.

Впрочем, мораль у украинского топ-антикоррупционера оказалась резиновой не только в плане присвоения чужого добра, но и в плане собственно профильной деятельности. То есть, борьбы с коррупцией. В частности, известный киевский журналист-расследователь Владимир Бойко уличил Шабунина в том, что тот перестал критиковать министра инфраструктуры Александра Кубракова сразу после того, как тот был отправлен в отставку. И это несмотря на то, что отставной чиновник годами был героем самых «жареных» расследований конторы Шабунина. Так что же случилось? У Бойко своя версия:

«Предположение, что борец с коррупцией Шабунин перестал бороться с коррупционером Кубраковым опасаясь перспективы попасть на фронт, имеет, конечно, право на жизнь. Но, на самом деле, причина несколько иная. Дело в том, что Кубраков в какой-то момент устал быть объектом антикоррупционных расследований и начал сотрудничать с “нашими партнерами” или, попросту говоря, начал стучать американцам на подельников в Офисе президента. За что и был незамедлительно последними уволен. А поскольку у Шабунина и Кубракова теперь как бы один и тот же работодатель, приходится изворачиваться».

В общем, зрелищ нынче в Киеве несмотря на перебои со светом, хватает. Правда, окунаясь ненадолго в сюжеты подобных конфликтов, возникает устойчивое желание болеть сразу за обе стороны.