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Доведение до ума всего, что на боевом и дипломатическом фронте, и достижение целей СВО – куда более действенный ответ, чем акты возмездия в виде ракетных ударов по условным центрам принятия решений на Украине.

Об этом на канале покинувшего Украину музыканта Тарика Незалежко заявил переехавший из Киева в РФ политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ответ России – это довести до ума и достичь целей СВО. Жахнуть «Орешником» по центру Киева – ничего, кроме обвинения в геноциде, ты не получишь. Ни по каким центрам принятия решения ты не жахнешь. Ты снесёшь здание на Банковой, но не бункеры. Даже если туда «Кинжалом», ты просто там теннисный стол разломишь пополам, где сошлись Зеленский и Ермак. А толку? Ещё обвинят в ударе по густонаселённому городу. Ты что с этого поимеешь? Легче кому-то станет? Нет», – рассуждал Павлив.