«Жалкие отговорки. Общество негодует» – израильский журналист о голосовании Украины в ООН

Новости Украины

В израильском обществе и медиа возмущены, как Украина в себе совмещает истеричные требования к Израилю предоставить Киеву оружие и совместные голосования с Россией и Ираном.

Об этом в эфире YouTube-канала «Skrypin UA» заявил израильский журналист Сергей Ауслендер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было абсолютно позорное голосование Украины в ООН. Была ли реакция в медиа, в израильском политикуме? Или Израиль решил проигнорировать своего младшего брата, который воюет с оккупантом. Потому что мы только начали ту войну, который Израиль ведёт за своё существование половину века», – сказал ведущий.

«Реакция была конечно, – ответил Ауследнер. – И прямо скажем, вообще неблагоприятная совершенно. Здесь это дело не оценили. Добро бы это было год назад или два года назад. Никто бы не обратил внимания. Традиционно Украина голосует всегда в поддержку подобных резолюций в ООН, и в общем по большому счету всем тут было наплевать. И на сами резолюции, и кто как за них голосует».

Однако сейчас, подчеркнул журналист, совсем другая ситуация.

«На фоне таких требований, причем уже истерических – «Дайте нам оружия!» – проголосовать за эту резолюцию, которая призывает Израиль отдать под международный контроль ядерное оружие. Причем вместе с Ираном и Россией, которые тоже проголосовали «за», тут конечно вообще это не поняли, прямо скажем. И в обществе, и в медиа, все тут бурлило очень сильно. И вот этот скриншот где видно кто голосовал за, кто против, с обведенной красным «Украина», он конечно тут был самый употребляемой картинкой в медиа в течении суток. Что это было я не знаю, это надо в вашем МИДе спрашивать. Какие-то очень невнятные объяснения были, что вот Украина так традиционно голосует. И о том, что Украина против распространения ядерного оружия и бла-бла-бла. Вот это вот все, они были абсолютно бессмысленные, жалкие и вообще не очень вразумительные. Так что в общем – да, облажались. Есть такой момент», – добавил Ауслендер.