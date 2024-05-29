Ждите беды: Блинкен пообещал Санду миллионы на «сопротивление российскому влиянию»

Алексей Логофет.  
29.05.2024 23:53
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Колониальная демократия, Молдова, Россия, США


Госсекретарь США Энтони Блинкен, посетивший Молдову на фоне протестов общественности, пообещал выделить миллионы долларов на проведение т.н. реформ и укрепление способности сопротивляться влиянию России. 

«Я привёз вам от президента Байдена гарантии суверенитета Молдовы» – сказал Блинкен в ходе совместного брифинга с президентом Майей Санду.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен, посетивший Молдову на фоне протестов общественности, пообещал выделить миллионы долларов...

Это прозвучало издевательски, учитывая, что именно страны Запада, загоняя Молдову кнутом и морковкой в Евросоюз, способствуют отказу страны от значительной части суверенитета в пользу Брюсселя.


«Российские атаки на инфраструктуру Украины затронули и вас. Молдова, как и США, стремится увеличить использование возобновляемых источников энергии, чтобы уйти от зависимости от российских энергоносителей. Сегодня я с удовольствием объявляю об инвестициях в размере 85 миллионов долларов от Агентства США по международному развитию (USAID) в энергетическую структуру Молдовы, солнечные батареи, высоковольтные линии. Это поможет вам укрепить вашу электросеть», – заявил Блинкен.

Ещё 50 миллионов долларов, по его словам, будут направлены на капитальный ремонт энергетической и сельскохозяйственной отраслей и «сдерживание дезинформации».

«Это, в свою очередь, укрепит способность молдаван противостоять российскому вмешательству, провести свободные и справедливые выборы, продолжить путь к ЕС и западной интеграции, создать больше экономических возможностей. Еще одна очень важная вещь – это обмен информацией о дезинформации, которая является одним из самых мощных гибридных инструментов, используемых Россией, — и это то, что мы делаем», – сказал американец.

Блинкен отметил важность скорейшего строительства нового комплекса американского посольства на огромной территории бывшего Республиканского стадиона, против чего выступает молдавская общественность. Блинкен настаивает, что это будет «символом углубления отношений и приверженности Молдовы демократии, несмотря на кампанию по дезинформации и фабрикацию антиправительственных протестов».

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