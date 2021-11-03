Ждём американские снимки колонны Т-34 у морских границ Белоруссии – Захарова

Опровержение со стороны Киева информации СМИ США о стягивании российских войск к границам Украины – следствие сбоя при передаче украинской стороне американской методички.

Об этом в ходе брифинга в Москве заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы обратили внимание на информационный залп, который был выпущен, в том числе, по нам, на самом деле, в большей степени по истине, которая имела место в американских статьях СМИ относительно того, что Россия стягивает войска к границам Украины. Это не был один фейк, а такая целая свежая фейк-кампания в американских СМИ. Как минимум, три крупных издания – Politico, Washington Post, Foreign Policy опубликовали буквально как по команде полные настоящей панической атаки материалы о том, как Россия стягивает войска к российско-украинской границе, ну и что дальше начнётся.

Все комментарии, как говорят журналисты, под источник, и все сливы которые там присутствуют, сугубо доверительные – из самых закрытых кабинетов Пентагона, Белого дома и Госдепартамента. Как объясняется, источники издания якобы не уполномочены говорить публично – интересная такая постановка вопроса. Объясняю, почему они не уполномочены говорить публично, потому что им публично придётся объясняться, а объясняться здесь можно только одним образом – просто сказать, что это неправда», – прокомментировала Захарова.

«При этом приводятся цитаты из заявлений МО Украины, вот тут начинается самое интересное. Потому что, видимо, до украинской стороны американские методички не долетели. Возможно, они просто не знали о новых трендах в медиасфере, и поэтому украинские военные решили пойти своим путём, просто их не уведомили. Сложно понять, что там происходило. В итоге в оборонном ведомстве Украины открыто опровергли домыслы американских журналистов о каком-то стягивании войск к своим границам», – напомнила представитель МИД РФ.

«Исходя из той динамики, которую я наблюдаю в СМИ США, я не удивлюсь, если в ближайшее время там будут опубликованы снимки какой-нибудь танковой колоны из Т-34 у морских границ Белоруссии», – добавила Захарова.