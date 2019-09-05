05.09.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Донбасс, Украина
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«Жду, когда на Украине начнется реальная гражданская война» – ветеран «Вымпела»

Новая украинская власть решила легализовать воцарившуюся в стране анархию, приняв закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил глава международной организации ветеранов спецподразделения «Вымпел» Сергей Шестов.

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По его словам, если Россия хочет анархии, то придется идти по украинскому пути.

«Украинцы вот пошли опытно-экспериментальным путем. У них анархия воцарилась давно, и, чтобы ее легализовать, они и приняли закон о снятии депутатской неприкосновенности. Именно для легализации данного явления», – сказал собеседник издания.

В свою очередь издание поинтересовалось, сможет ли отмена неприкосновенности позволить привлечь к ответственности тех украинских депутатов, которые призывали бомбить своих сограждан в Донбассе.

«Со всех сторон нам твердят о гражданской войне на Украине. Но это не гражданская война, а военно-полицейская операция. Одни формализованы от имени государства, а другие в роли сепаратистов выступают. Я все жду, когда народу не только на Донбассе, но и в западной части Украины надоест — и они перейдут не ко мнимой, а к реальной гражданской войне. И тут призывавшие к военным действиям с трибун в Киеве о своей ответственности вынуждены будут вспомнить волей-неволей», – полагает Шестов.

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