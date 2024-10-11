Ждун в Крыму наводил ракеты на корабли Черноморского флота

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Длительный срок заключения за госизмену светит крымчанину, который фотографировал военные объекты в Феодосии и отправлял Украине, что использовалось для ударов по Крыму.

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Как сообщили в ФСБ, кроме того задержанный через свою украинскую банковскую карту финансировал ВСУ:

«Мужчина посредством украинского чат-бота в мессенджере «Телеграм» отправлял данные о местах расположения военных кораблей, находящихся в акватории Феодосийского залива, а также фотографии одной из воинских частей, дислоцированных в г. Феодосии Республики Крым… Информация была передана противнику для использования при нанесении ракетных ударов».

Сам задержанный оправдывался, что стал жертвой украинской пропаганды:

«Пропаганда творит свои чудеса, картинка украинской пропаганды слишком качественная… На меня это произвело огромное впечатление. Я любил кататься на велосипеде по горам, и начал с помощью специального чат-бота скидывать фотографии кораблей… и указывал координаты. Почему фотографии кораблей – потому что украинская пропаганда говорила, что Черноморский флот с помощью ракет «Калибр» наносили удары по жилым массивам. Также я занимался донатами… Донатил ВСУ в пользу дронов».

Ранее ударом британских ракет в Феодосии был уничтожен БДК «Новочеркасск». Военный обозреватель Виктор Баранец утверждал, что ЧП обернулось десятками погибших и раненых.