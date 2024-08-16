Ждуны в Крыму воют: почему Курск, а не мы?

Вадим Москаленко.  
16.08.2024 09:36
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Крым, Общество, Россия, Украина


Сторонники Украины в Крыму с большим воодушевлением смотрят на события, разворачивающиеся в Курской области, пророссийское же население полуострова очень обеспокоено.

Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил замглавы запрещенного в РФ меджлиса Нариман Джелял, отбывавший длительный срок в российской колонии за организацию диверсии в Крыму и освобождённый в рамках недавнего обмена с Украиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сторонники Украины в Крыму с большим воодушевлением смотрят на события, разворачивающиеся в Курской области,...

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«По-разному реагируют, исходя из того, какой позиции тот или иной житель Крыма придерживается. Я абсолютно исключаю всех нынешних жителей, которые приехали после 2014 года, не являясь гражданами Украины, исхожу исключительно из моих соотечественников. Тех, кто (а их очень много в Крыму) продолжает ожидать и выражать надежду на скорое освобождение Крыма, естественно, очень позитивно смотрят на ситуацию в Курской области. Единственный вопрос к украинскому руководству это: «Почему это до сих пор не Крым?», – сказал Джелял.

«Естественно те, кто по тем или иным причинам предал своё обязательство защищать государство, согласно Конституции Украины, те, кто ввязался в какие-то коллаборационные процессы и активно поддерживал оккупационную власть, я думаю, они испытывают определённую тревогу и достаточно сильный страх. Потому что подобные события не могут их не тревожить, они понимают, что реальным становится такой ход событий, который для них ничего хорошего не обещает», – добавил диверсант.

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