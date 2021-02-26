«Ждут концлагеря и репрессии». Политолог-русин боится возвращаться на Украину

26.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

На Украине в ходе массовой украинизации и репрессий всех несогласных начинаются те же процессы, которые сто лет назад привели к появлению концлагерей в Европе и тысячам человеческих жертв.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политолог Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что называется поиском пятой колонны, у нас уже переходит в форму проектов законов. Многие мои предки, которые жили в 10-20 годах прошлого столетия, были русинами, как и все соседи – часть была ориентирована на греко-католическую церковь, часть – на православную. И в преддверии Первой мировой войны началось то, что сейчас начинается на Украине – поиск пятой колонны: а как вы думаете, а какие у вас мысли, а в какую церковь вы ходите, а как вы молитесь. Потом началось стукачество.

Мой прадед рассказал, что такое Талергоф и Терезин. Это были страшные времена. Это были первые концлагеря на территории Европы для людей, которые жили на территории нынешней Украины – русинов, венгров, болгар. И по вере, и за язык. Десятки тысяч людей просто-напросто были репрессированы, были туда посажены. И там ведь не было ни бараков, ничего – людей туда просто свезли, они умирали просто от тифа», – сказал эксперт.

После чего он констатировал, что подобные процессы начинаются в нынешней Украине, и признался, что ему страшно, ведь именно он – один из первых кандидатов в «агенты Кремля».

«И эта продажность, стукачество, аморальность, месть друг другу – это сейчас началось и у нас, в Украине, гражданином которой я являюсь. И мне больно, потому что я здесь спорю с вами, с Корниловым. И завтра я у вас первый коллаборационист.

Я уже не знаю, к кому обращаться. Я у вас несколько раз просил, вы мне давали право, и я обращался к Владимиру Зеленскому. Я хочу по-простому сказать ему, правящему классу – успокойтесь. Вы не понимаете, что начинаете сейчас. Вы не понимаете, что любой проект закона о коллаборационистах, так или иначе, завтра придут за вами. Потому что вы будете крайними.

Этот процесс надо остановить сейчас. Потому что иначе мы съедим друг друга, и не будет больше споров «ты русин или ты грек, православный или католик». Десять-пятнадцать лет, и мы съедим друг друга – поубиваем, постреляем, пересажаем в концлагеря», – призвал политолог.

В свою очередь, вынужденная покинуть Одессу журналистка Юлия Витязева заявила, что в скором времени Украину ждут миллионы политизированных доносов, а за репрессированных будет некому заступиться.

«Слушала Василия и вспоминала хрестоматийное: «Когда они пришли за коммунистами – я молчал, когда они пришли за евреями – я молчал, когда они пришли за членами профсоюзов – я молчал. Когда пришли за мной – заступиться было не кому».

А мы предупреждали в 2014 году, что эта майданная Украина рано или поздно придёт в каждый дом, независимо от того, какую позицию ты занимаешь. И совсем скоро нашей любимой темой станет то, кто написал четыре миллиона доносов. Потому что достаточно будет: «Алло, СБУ, мой сосед смотрит Владимира Соловьёва», и всё. Придут и заберут. Причём мотивация будет какая угодно.

И за вас не заступится никто. Потому что если за вас будет заступаться Россия – это будет отягощающим обстоятельством, и вас тогда сразу, без суда и следствия, признают агентами Кремля. А Западу вы не нужны», – добавила Витязева.