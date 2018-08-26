26.08.2018, Киев, Владимир Гладков
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Донбасс, Мнение, Политика, Украина

Жебривский нашел способ заставить киевских политиков работать



Украинская власть начнет интересоваться проблемами людей, если о них начнут больше писать в соцсети Фейсбук.

Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» выразил экс-председатель «Донецкой областной военно-гражданской администрации» Павел Жебривский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По большому счету достаточно велика ваша миссия, как журналистов, по влиянию на политиков. Огромна миссия гражданского общества. Тот же Фейсбук, который по большому счету читают все. Когда они увидят единодушие, как минимум, фейсбучного сообщества, то достаточно много тех, кто красуется в Фейсбуке, будут подстраиваться под то, чего хотят люди. Сегодня в хорошем смысле этого слова можно давить, как со стороны журналистов, так и со стороны общественности», – заявил он.

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Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщил о том, что зарубежные СМИ опубликовали компромат на Павла Жебривского, согласно которому у семьи аудитора НАБУ обнаружен заграничный бизнес и серьезные проблемы с уплатой налогов в Германии.

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