«Железный купол» признан безнадёжной фантазией украинских патриотов

22.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украине вряд ли стоит рассчитывать на то, что на вооружении ее армии появятся современные комплексы ПВО, например, показавший себя в Израиле «Железный купол». Именно такую батарею в Киеве предлагали установить в Мариуполе – втором городе ДНР, который был занят украинской армией летом 2014 года.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Донбасса» заявил украинский военный эксперт Олег Жданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Жданова, покупка и эксплуатация этих комплексов стоит колоссальных денег, которых у украинской армии нет.

«Если мы покупаем эту батарею, то каждый выстрел надо пополнять боекомплект. То есть, порядка 100 тысяч долларов. Обучение персонала произойдет одноразово, а потом нам надо будет покупать запчасть – в основном те, которые будут выходить из строя – это пусковые установки, потому что они изнашиваются, реальная стрелка происходит. Самое дорогое – это будут боеприпасы. Они расходуются постоянно, если они будут применяться», – заявил Жданов.

Эксперт также усомнился в том, что Израиль согласится продавать Украине свои комплексы ПВО из-за страха потерять секретные данные:

«Мы должны будем гарантировать сохранность этого комплекса и нераспространение технологий и секретов, которые будут нам переданы в связи с покупкой этого комплекса. Я не уверен на сегодняшний день, что мы это можем гарантировать», – сказал Жданов.

Ранее экс-боевик АТО Мирослав Гай заявил, что все разговоры о том, что Украина могла бы закупить систему «Железный купол» для ВСУ – бессмысленны, поскольку у Минобороны не хватает средств даже для насущных нужд.

«ПолитНавигатор» также писал, что глава Офиса президенту Украины Андрей Ермак высказывал идею о покупке американской системы Patriot, что вскоре раскритиковали эксперты.