Желтые жилеты предлагают РФ объединиться в борьбе с врагом всех народов

Протестное движение желтых жилетов, охватившее Францию, должно объединить свои усилия с Россией в борьбе против глобализма.

Об этом на страницах “Московского комсомольца” пишет французский публицист Тьерри Сен-Жермес.

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Движение желтых жилетов он характеризует как “первый антиглобалистский бунт ХХI века”, а также называет “восстанием народа, который хочет вернуть суверенность и независимость своей родины и стать хозяином своей судьбы”.

“Россия не может оставаться в стороне и бездействовать, потому что мы живем в период построения многополярного мира. Речь идет о смертельной схватке между глобальным правительством и нациями. Космополитические силы сделали все, чтобы уничтожить Россию в 1990-х годах. Глобалистский проект по-прежнему нацелен на захват огромных ресурсов России, ибо без своего ядерного арсенала она уже давно разделила бы судьбу маленькой Сербии: была бы разделена, а ее природные ресурсы были бы разграблены финансиcтами без определенного гражданства”, – отмечает автор.

По его словам, в интересах России сегодня помочь народам Европы освободиться от засилья глобалистов.

“Это также станет делом чести перед лицом Истории: объединить европейские народы в их борьбе за свое существование с их российскими братьями. Давайте же объединим наши усилия, потому что глобализм подобен Молоху, пожирающему собственных детей, он — враг всех народов, от Лиссабона до Владивостока”, – резюмирует французский публицист.

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