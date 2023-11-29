Жена Буданова отравлена с запредельной наглостью

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Выбор ядов для отравления жены главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, о чем сообщалось вчера, очень большой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил клинический фармаколог, военный токсиколог Александр Эдигер.

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«С той информацией, которая есть, очень сложно сказать, какой именно тяжелый металл использовался. Тут выбор большой: мышьяк, кадмий, свинец, ртуть, цинк, никель, селен, сурьма, марганец, серебро и т.д. Практически все тяжелые металлы токсичны для человека. Они являются блокаторами многих ферментов. Самый большой удар приходится на печень и почки. Все эти металлы в той или иной мере используются как в военных целях, так и в металлургии, машиностроении, электронике», – сказал Эдигер «Московскому комсомольцу».

Он подчеркивает, что эти яды не очень сложно найти в химических лабораториях, особенно, если злоумышленник имеет соответствующее образование.

«Когда расследуются подобные преступления, надо рассуждать так, как рассуждает преступник. Нужно понимать обстоятельства преступления. Например, если это серьезный преступник, он должен понимать, что преступление будет легко раскрыто судебно-медицинскими экспертами. Тяжелые металлы очень легко обнаруживаются современными методиками. Это означает, что если кто-то хочет кого-то отравить, то выбор тяжелого металла возможен или в том случае, если под рукой нет вообще никакого другого яда, или в случае запредельной наглости», – говорит токсиколог.

По его словам, соединения тяжелого металла вполне можно подмешать в еду.

«Они имеют очень разные вкусовые свойства. От очень яркого сладкого вкуса, как соединение свинца, до вещества без вкуса, запаха и цвета, как соединение мышьяка. Но самое чудовищное, что может быть использовано – «купажи» или «смеси». Тяжелый металл могут смешать с другим тяжелым металлом или растительным или синтетическим ядом. Тогда, обнаружив один из металлов, можно от радости перестать искать другие отравляющие вещества. Это усложняет аналитику», – резюмировал Кнутов.

В свою очередь директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов считает, что убивать жену Буданова никто не хотел.

«Я допускаю, что хотели отравить самого Буданова. На сегодняшний день на Украине началась мощная борьба за власть. С одной стороны, Залужный, Буданов и другие военные-генералы. С другой стороны, Зеленский со своей командой. Более того, вчера представитель «Слуги народа» уже открыто потребовал отставки Залужного. Сегодня внутриполитическая борьба обостряется, и вполне возможно, что СБУ приложила к отравлению свою руку», – выдвинул Кнутов свою версию.

Но здесь стоит заметить, что Буданова принято относить к обойме Зеленского, так что Кнутов, характеризуя главу ГУР как человека, противостоящего Зеленскому, демонстрирует, что не владеет информацией о реальных раскладах на Украине.