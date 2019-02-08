08.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Кума президента Украины Петра Порошенко и его представитель в парламенте Ирина Луценко, признанная пару лет назад «женщиной третьего тысячелетия», появилась в Верховной раде в туфлях почти за 900 долларов.

Фото народной избранницы, облаченной в красный пиджак и брюки, в дорогостоящей обуви, опубликовала в своем блоге киевская журналистка Анна Стешенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сегодня у представителя президента в парламенте и жены Генпрокурора Ирины Луценко день рождения, в который она появилась в Раде в красном костюме и лодочках на «золотом» каблучке Tom Ford за $890. Похоже, любит нардеп БПП эти туфли, как и «лабутены», – пишет Стешенко.

Ранее украинские журналисты писали, что Луценко «засветилась» в Раде в обуви от бренда YSL, стоимость пары которой составляет 1399 евро.

«ПолитНавигатор» также писал, что Луценко пришла на заседание парламента с сумкой со вставками из кожи аллигатора ценой в три тысячи долларов.

А совсем недавно она пришла на предвыборный съезд в Киеве с другой сумкой, которая стоит более 3 тысяч долларов.