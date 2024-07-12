Жена-меджлисовка сбежавшего из Украины спонсора днепропетровской синагоги громко хлопнула дверьми в МИД Украины

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Неожиданное продолжение получил недавний скандал с якобы незаконным выездом из Украины 62-летнего днепропетровского миллиардера и одного из экс-совладельцев группы «Приват» Геннадия Боголюбова, о котором писал «ПолитНавигатор».

Супруга Боголюбова, чиновница украинского МИД крымско-татарского происхождения Эмине Джапарова, которая, по утверждениям украинских спецслужб, помогла незаконно Боголюбову выехать за границу, заявила о своем уходе с украинской госслужбы и отставке со всех постов в МИД Украины. Напомним, зимой Зеленский назначил ее своим указом спецпредставителем Украины при международных организациях в Вене.

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«Я приняла решение не оставаться в системе МИД и инициировать свою отставку. Соответствующее заявление я направила на имя министра Кулебы. Для тех, кто знает меня и может услышать: я не нарушала закон. Я не использовала служебное положение для достижения частных интересов. Сейчас я должна защитить свою семью и детей, младшей из которых всего 3 месяца», – написала она в прощальном письме.

Также Джапарова перечислила свои заслуги перед Украиной:

«10 последних лет я посвятила себя служению своей стране и народу. Поэтому я была заочно арестована и внесена в санкционный список России, став врагом агрессора в реализации дела своей жизни – Крымской Платформы», – написала она.

Экс-чиновница пожаловалась на волну хейта в свой адрес.

«В последние дни распространяется много разной информации о мне и моей семье. Поэтому для меня важно высказать свою позицию. Я имею, как и большинство из вас, профессиональную и частную жизнь. Остальное я никогда не делала достоянием публичности. События, развернувшиеся вокруг меня и моей семьи, к сожалению, манипулятивны и несправедливы. Поэтому мои усилия направлены на обеспечение безопасности себя и своих детей», – написала она в прощальном письме.

Что касается уехавшего из Украины Боголюбова, то миллиардер, которому в Киеве выдвинули несколько подозрений, заявил, что если раньше он не исключал своего возвращения обратно, то теперь закрыл для себя эту тему.

Оба супруга – Боголюбов и Джапарова – сейчас находятся в Вене. В России Боголюбов был объявлен в розыск синхронно с аналогичными действиями МВД Украины.