Жена Зеленского косплеит Порошенко – приехала в фейковый «Артек»

17.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Жена президента Украины Елена Зеленская на минувших выходных посетила фейковую копию «Артека», которую Украина создала на своей территории под Киевом после воссоединения Крыма с Россией.

Как сообщает пресс-служба президента, визит «первой леди» был связан с празднованием 94-летия со дня основания знаменитого крымского пионер-лагеря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Замечательно, что у нас есть такие заведения. И таких центров нужно больше, потому что «Артек» уникальный. Я тоже была в «Артеке» в Крыму. Это были незабываемые моменты моей юности. И очень символично, что я была в лагере в 1994 году, а сегодня «Артек» отмечает 94-ю годовщину», – заявила Зеленская.

Напомним, что в 2016 году на открытии фейкового «Артека» под Киевом присутствовала супруга тогдашнего президента Марина Порошенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в настоящем, крымском «Артеке» за последние годы прошла масштабная реконструкция. При этом, в украинские годы детский центр собирались продать.