Жене крымского чиновника подложили взрывчатку, вымогая деньги на ВСУ

Любовь Смирнова.  
16.01.2024 11:35
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Россия, Терроризм, Украина


В Симферополе задержали заукраинца, который вымогал пожертвования на ВСУ у столичного нотариуса Натальи Агеевой – супруги действующего главы Симферопольского муниципального округа Виктора Агеева.

В водосточную трубу здания нотариальной конторы Агеевой в декабре заложили самодельную бомбу и взорвали, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Симферополе задержали заукраинца, который вымогал пожертвования на ВСУ у столичного нотариуса Натальи Агеевой...

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По сообщению МВД, 43-летнего симферопольца задержали по подозрению в вымогательстве.

«По предварительным данным, злоумышленник под угрозой применения насилия требовал денежные средства якобы для финансирования ВСУ у женщины-нотариуса.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемого. В ходе обысков по месту проживания фигуранта и его родителей изъяты мобильные телефоны, сим-карты, крупная сумма денежных средств в рублях и иностранной валюте, документы, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение», – сообщили в МВД.

Следственное управление УМВД России по Симферополю расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 163 УК РФ – вымогательство с применением насилия в крупном размере. Подозреваемого заключили под стражу.

9 декабря самодельное взрывное устройство сработало в центре Симферополя рядом с крыльцом нотариальной конторы. До этого нотариус получала письма с угрозами – укропатриот требовал биткоины, если женщине дорога ее жизнь.

В момент взрыва Наталья Агеева была в офисе, и сама вызвала полицию. Помимо того, что Наталья Агеева приходится супругой действующему главе муниципалитета, она является дочерью бывшего мэра Симферополя Валерия Ермака.

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