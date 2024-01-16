Жене крымского чиновника подложили взрывчатку, вымогая деньги на ВСУ

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В Симферополе задержали заукраинца, который вымогал пожертвования на ВСУ у столичного нотариуса Натальи Агеевой – супруги действующего главы Симферопольского муниципального округа Виктора Агеева.

В водосточную трубу здания нотариальной конторы Агеевой в декабре заложили самодельную бомбу и взорвали, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По сообщению МВД, 43-летнего симферопольца задержали по подозрению в вымогательстве.

«По предварительным данным, злоумышленник под угрозой применения насилия требовал денежные средства якобы для финансирования ВСУ у женщины-нотариуса. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемого. В ходе обысков по месту проживания фигуранта и его родителей изъяты мобильные телефоны, сим-карты, крупная сумма денежных средств в рублях и иностранной валюте, документы, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение», – сообщили в МВД.

Следственное управление УМВД России по Симферополю расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 163 УК РФ – вымогательство с применением насилия в крупном размере. Подозреваемого заключили под стражу.

9 декабря самодельное взрывное устройство сработало в центре Симферополя рядом с крыльцом нотариальной конторы. До этого нотариус получала письма с угрозами – укропатриот требовал биткоины, если женщине дорога ее жизнь.

В момент взрыва Наталья Агеева была в офисе, и сама вызвала полицию. Помимо того, что Наталья Агеева приходится супругой действующему главе муниципалитета, она является дочерью бывшего мэра Симферополя Валерия Ермака.