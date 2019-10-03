Женщина из «Слуги народа» вляпалась в историю с «чернокожим красавцем»

03.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Упоминания цвета кожи народных депутатов являются «расистскими» и требуют привлечения к дисциплинарной ответственности.

Об этом в ходе пленарного заседания заявила нардеп от «Европейской солидарности», отъявленная шовинистка и русофобка Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас в Сети и СМИ разошлось заявление одной из депутатов Верховной Рады Украины, в котором есть расизм.

Мы осуждаем любые проявления расизма, ксенофобии и сексизма в Верховной Раде Украины. Мы хотим выразить свою солидарность с нашим коллегой Жаном Беленюком.

Мы требуем осудить любые расистские высказывания в Верховной Раде Украины и рассмотреть этот случай на регламентном комитете», – лицемерно возмущается Геращенко.

Подобную реакцию спровоцировала запись в Facebook депутата от «Слуги народа» Елизаветы Богуцкой, назвавшей своего однопартийца спортсмена Жана Беленюка «чернокожим красавцем».

«В первый раз в украинском парламенте у трибуны чернокожий докладчик. Жан Беленюк. Спортсмен! Чемпион! Красавец!», – написала она, прикрепив фотографию коллеги.

После этого под записью посыпались комментарии с обвинениями в расизме, что вынудило Богуцкую принести извинения.

«Написала пост про Жана Беленюка. Даже не ожидала, что такое количество людей увидят в нем дискриминацию. Бред чистой воды. Во-первых, с Жаном я дружу. Во-вторых, отношусь к нему, как к своей дочери, которая тоже рождена от смешанного брака. Отец моей дочери- марроканец. И это был студенческий брак. Поэтому, что такое расовая дискриминация – я знаю не понаслышке. И пережила ее на себе, оберегая дочку от нападок и оскорблений…

Если Жан обиделся, прошу у него прощения. Остальные пусть обижаются на себя за то, что прочитали не то, что я написала», – заявила она.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в первый день работы Верховной Рады Жан Беленюк гордо заявил, что не верит в засилье правых радикалов на Украине.