Жертвам «Армии освобождения Косово» Специальный суд присвоит номера ради их безопасности

30.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Судья предварительного производства Специального суда по Косово в Гааге издал постановление присвоить номера до 10 декабря этого года всем потерпевшим от косовских бандитов.

Об этом сообщает Танюг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пока подобная мера касается только потерпевших по делу экс-командира боевиков Салиха Мутсафы, которое, по всей видимости, будет рассматриваться первым. Номер, согласно постановлению судьи, будет присвоен каждому претенденту на статус потерпевшего, независимо от того, просил ли он особых мер защиты или нет.

Он будет использоваться в качестве единственного идентификатора потерпевшего в публичных и конфиденциальных слушаниях в ходе процесса, до тех пор, пока компетентная судебная коллегия не примет иного решения.

Также судья поручил Службе поддержки судей дать рекомендации, какие меры защиты потенциальных жертв необходимы для защиты их безопасности, физического и психического здоровья, достоинства и частной жизни.

Напомним, Мустафа был арестован 24 сентября и экстрадирован в Гаагу, где он находится под стражей в ожидании суда по обвинительному заключению, утвержденному 12 июня и опубликованному 28 сентября.

В нем, среди прочего, говорится, что бывший боевик несет индивидуальную уголовную ответственность и уголовную ответственность как командир за преступления, совершенные некоторыми членами UCK против лиц, содержавшихся под стражей в импровизированном лагере боевиков территории в Злаше в Косово с 1 по 19 апреля 1999 года.

В обвинительном заключении против Мустафы утверждается, что он несет ответственность за преступления, совершенные, как минимум, против шести человек, а один заключенный был убит в Злаше примерно в период с 19 апреля по конец апреля 1999 года.

Салих Мустафа во время зачитывания обвинения

В целом Мустафе инкриминируют четыре пункта обвинения в военных преступлениях: произвольное лишение свободы, жестокое обращение, пытки и убийство. Сам подсудимый не признал себе виновным не по одному из этих пунктов.