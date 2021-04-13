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13.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
геноцид, Дзен, ЖКХ, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Жестокий обман: Зе-Рада провалила закон, снижающий тарифы для населения

Новости Украины

Украинский парламент не принял проект постановления об обращении в Кабинет министров о немедленном понижении тарифов на электроэнергию и природный газ, несмотря на обещание команды Зеленского «урегулировать острый тарифный вопрос».

Это произошло в ходе внеочередного заседания Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По просьбе автора постановления № 4587, депутаты перешли к голосованию сразу, без обсуждений. Тем не менее, документ поддержали 197 депутатов из 226 необходимых (всего было на месте 338 депутатов). Таким образом, решение о понижении тарифов не было принято.

Напомним, ранее на Украине должников за непомерные коммунальные тарифы решили приравнять к злостным неплательщикам алиментов.

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