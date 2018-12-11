Жириновский: Макрона свергнет французский Пашинян

11.12.2018

Президент Эммануэль Макрон молодой и энергичный, но он всем надоел, а сама Франция идёт по стопам Армении.

Такое мнение во время заседания Госдумы выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите, армяне образец для всей планеты показали. Мальчик с рюкзачком за спиной походил по центральным улицам Еревана, и все в парламенте другие новые партии. Ничего от старого режима не осталось.

Вот образец. Потому, что новый подход, новые люди. А проиграли те, кто там сидел – консерваторы, бывшие коммунисты. Вот они и проиграли, оторвались от всего. А он пошёл к людям, услышал, о чём они говорят, и, их языком говоря, привёл их всех в парламент», – отметил он.

Нечто подобное, по мнению Жириновского, происходит и во Франции: демократии нет, президент Макрон всем надоел, а народ уже «поднимается».

«То же самое Франция. Нужно говорить: «Не нужны нам ваши президенты, ваши партии и ваши профсоюзы». Народ уже сам поднимается. Это на улицы вышел уже новый класс, ниже среднего. Они не такие богатые, как средние, но ещё не являются пролетариями…

Надоел всем этот Макрон! Ничего не может! Да, молодой, да, энергичный. Но абсолютно ничего не знает. Человек не знает, что там внизу, как живут французы. А парламент знает, но он с усечёнными полномочиями.

Если Марин Ле Пен получает 47% на выборах президента, то в национальном собрании у неё семь депутатов. Это что за перекос? По Франции за неё, а депутатов у неё почти нету. Это, конечно, не демократия. Всё нужно менять», – резюмировал лидер ЛДПР.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне украинские «эксперты» обвиняли Россию в организации протестов во Франции. Так, экс-глава службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что протесты в Париже – это «разминка» спецслужб России перед операцией по дестабилизации Балкан.