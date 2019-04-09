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09.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Россия, Украина
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Жириновский не нашел разницы между Порошенко и Зеленским

Владимир Зеленский в качестве президента Украины ничем не будет отличаться от Петра Порошенко, однако украинский народ доверчив и хочет видеть свежее лицо.

Об этом в ходе брифинга заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никакой разницы между Порошенко и Зеленским нет. Но обмануть украинцев можно: молодой, свеженький, конечно, люди его захотят, устали от Порошенко, но Зеленский абсолютно ничего не сделает», – сказал российский политик.

По его мнению, Порошенко понимает своё положение и может устроить провокацию, чтобы отложить второй тур выборов.

«Поэтому здесь и провокацию в Керченском проливе могут устроить, и Порошенко отложит второй тур. В истории есть такие случаи. И это проблема», – резюмировал Жириновский.

Напомним, накануне Пётр Порошенко в прямом эфире отказался от выполнения Минские соглашения.

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