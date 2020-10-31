Жириновский не решился жёстко ответить на выпад Кадырова

31.10.2020, Москва, Елена Острякова

После того, как глава Чеченской республики Рамзан Кадыров не принял замечание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова по поводу своей критики французского президента Эммануэля Макрона, он вступил в спор еще и с Владимиром Жириновским.

Лидер ЛДПР в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы» также осудил Кадырова, который «как мусульманин» критикует Макрона.

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«Надо, чтобы не было никаких комментариев в поддержку любых террористических действий, даже если эти комментарии чем-то обусловлены. Если кто-то счел что-то оскорблением, не нужно выступать в защиту. Вообще руководители субъектов не должны в это вмешиваться. Пускай губернаторами занимается Кремль, президент страны. Но я считаю, что губернаторы не должны выступать по международным вопросам. Смоленский же губернатор молчит по событиям в Белоруссии, хотя там рядом граница, хабаровский губернатор молчит, хотя рядом Китай. Все губернаторы должны заниматься хозяйственными и экономическими делами. Это более правильная позиция», — сказал Жириновский.

Глава Чечни ответил депутату Госдумы в своем телеграм-канале, обращаясь к нему на «ты», хотя лидер ЛДПР намного старше Кадырова.

«Жириновский, извинись за свои слова. Затем досиди до окончания своего депутатского срока в Государственной Думе. Может тебе и повезет, и ты сможешь снова заработать хорошие деньги на выборах депутатов нового созыва. Иначе ни мандат, ни деньги тебе не помогут», – написал Кадыров.

Он также в очередной раз потребовал извинений у руководства Франции.

«Вы ликвидировали парня и поставили точку в совершенном убийстве. На этом все закончилось. Всё то, что было после этого – акции, заявления, призывы – к хорошему не приведёт. Остановитесь, извинитесь… Иначе все станет только хуже», – пригрозил Кадыров.

«Вот сейчас убьют Жириновского, вот будет дело», – предположил в своем телеграм-канале сбежавший в Лондон либеральный публицист Олег Кашин.

«Лично у меня складывается впечатление, что Кадыров в пылу приподнял завесу над выборами 2021 года, фактически отправив Жириновского на покой. При этом Рамзан Кадыров прямо говорит о том, что бизнес лидера ЛДПР подходит к завершению», – прокомментировал перепалку пишущий о Кавказе журналист Андрей Гусий.

Вечером в субботу Жириновский участвовал в эфире на Youtube у ведущего Владимира Соловьёва, где стал утверждать, будто ничего не знает о выпаде Кадырова в свой адрес.

«Я не разговаривал ни о чем, это недоразумение… У меня нет никакой информации», – сказал Жириновский, после чего Соловьёв зачитал ему обращение Кадырова.

Жириновский заверил, что в эфире «Эха Москвы» говорил в целом о том, что губернаторы не должны высказываться по внешней политике, однако, якобы, не подразумевал конкретно Кадырова.

«Я ничего не понял. Я ни к кому ни с чем не обращался, меня спрашивали, почему там кто-то что-то сказал, я сказал, что тему религии трогать не надо, как и национальности. Кадырова вообще не упоминал, Чечню не упоминал… Я его не трогаю, как и Чечню», – сбивчиво ответил воинственный в других случаях вождь ЛДПР.