Жириновский: Невзоров будет сидеть в психушке

15.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Неизвестный, отвесивший либеральному журналисту и экс-депутату Госдумы Александру Невзорову пощечину, как человек православный имел все основания для совершения своего поступка.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Невзоров – негодяй последний. Он в каждой передаче оскорбляет РПЦ, начал великого Патриарха Кирилла. Уже несколько лет. Ему в психушке лежать, этому Невзорову. Поэтому, если товарищ подошёл и врезал – я не могу приветствовать насилие, но он имел все основания очень сильно наказать Невзорова. Потому что он действительно ведёт самую гнусную антиправославную линию, которую никто никогда не вёл. Забудьте это имя. Он будет сидеть в психушке, в институте Сербского до конца дней», – заявил Жириновский.