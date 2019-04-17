Жириновский обвинил «украинских товарищей» в смертях россиян

17.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Российские телеканалы должны ограничивать появление в эфире гостей с Украины, негативно влияющих на психическое здоровье зрителей в РФ и рост смертности.

Об этом на брифинге в Госдуме заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Передачи Малахова только способствуют распаду семьи, а не укреплению, разводам. Все эти передачи с украинскими товарищами – это только лишь удар по психике наших граждан. Каждый день они поливают грязью по всем каналам. Это для чего делается? Чтобы было хуже нашим гражданам, чтобы умирали. Не довольны пенсионной реформой, так вы умрете до наступления любого пенсионного возраста, пораньше умрете», – считает парламентарий.

По всей видимости, Жириновского возмутила недавнее шоу Андрея Малахова, посвященное семьям Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

На эту передачу уже обращал внимание симпатизирующий украинскому режиму либеральный политолог Андрей Окара. Он выразил опасение, что Малахов слишком корректно освещал историю семей Порошенко и Зеленского, а также допустил появление в эфире бежавшей на Украину экс-депутата Госдумы Марии Максаковой.

Исходя из этого, Окара сделал вывод, что Малахов отныне тайно задействован в «гибридной войне» против Украины – его шоу для домохозяек проходит пробы на роль изощренного антиукраинского оружия, где жителей «незалежной» будут вместо кнута манить «пряником».