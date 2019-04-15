Андрея Малахова объявили секретным оружием Кремля против Украины

15.04.2019, Москва, Владимир Гладков

В «гибридной войне» против Украины отныне участвует телеведущий Андрей Малахов – его шоу для домохозяек проходит пробы на роль изощренного антиукраинского оружия.

Об этом на своей странице в Facebook заявил сочувствующий бандеровскому режиму в Киеве российский либеральный политолог Андрей Окара, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Случайно переключая телевизор, на канале Россия-1 попал сегодня (в субботу, 13 апреля) на какое-то веселое гламурное шоу, которое ведет Андрей Малахов. Тема: кандидаты в первые леди Украины – Марина Порошенко и Елена Зеленская. За большим круглым столом сидит куча гламурных теток, а также несколько мужчин, среди которых известный киевский политолог Максим Яли и московский журналист-международник Александр Гурнов.

Немного посмотрел (к сожалению, досмотреть до конца не получалось) – и получил настоящий культурный шок! Удар по мозгам! Полнейший когнитивный диссонанс!

И вдруг до меня дошло: это была модель новой волны останкинской работы по Украине», – написал он.

Далее либерал объяснил, по какой причине это телешоу якобы не может быть ничем иным, кроме как организованной Кремлём пропагандой.

«Почему шок? Никто не орал, что в Киеве хунта. Никто не говорил, что украинцы – недочеловеки. Никто не вспоминал про Бандеру. Никто не орал, что «мы – один народ». Андрей Малахов говорил не «На Украине», а именно «В Украине».

Чрезвычайно корректно и по-настоящему интересно говорили и о Марине Порошенко, и о Елене Зеленской. Сравнивали их образ, имидж, стиль, судьбу. Включили по скайпу Марию Максакову из Киева. Очень интересно и корректно поговорили. Никто не называл ее прошмандовкой и предательницей. Она рассказала немного о какой-то киевской музыкальной школе, где она учит детей.

И показали кусок из клипа Оксаны Билозир, в которой поют дети Порошенко, а также есть сам Порошенко и его жена Марина. Песня трогательная и очень такая украинская по мелосу. Пока она играла, у некоторых присутствующих были очень сильные эмоции, а у кого-то вроде бы даже слезы немного.

Одна из дам говорит, мол, моя 19-летняя внучка не была в Киеве – представьте себе! Разве это нормально! Это совсем плохо! Это же такой удивительный город», – подивился он.

Окара считает, что речь идёт о «смене курса» кремлёвской пропаганды.

«Я был в шоке! Разве это не тот Порошенко, который «кровавый маньяк», «убийца донбасских детей», у которого руки в крови по колено.

Разве это не тот Зеленский, который «пустышка», «клоун-убийца», «симулякр в обществе спектакля», «подонок, который на российские деньги покупал оружие убийцам для АТО»?

Собравшиеся тетки были предельно корректны – кроме Натальи Бондарчук. Она некстати вспомнила – как ее папа (Сергей Бондарчук) возмущался – мол, ты смотри, до чего дожились! Начали выяснять про Гоголя – русский он или украинский? Ты смотри!

Всё чрезвычайно интересно и содержательно. Без тупизны и желтизны (а большинство программ Малахова – это именно желтизна). И без той самой пропаганды по поводу Украины, которая стала основным содержанием российского политического вещания.

И к чему я это все? А вот к чему. Это шоу – пробный шар, попытка сменить модель пропаганды. Как говорится, новому президенту – новую модель информационно-психологической интервенции! Когда тебя пять лет подряд называют фашистом, убийцей, недочеловеком, кровавым маньяком, тупорылым убожеством, ошибкой истории, страной 404, а потом вдруг резко меняют тональность и разворачиваются на 180 градусов, причем, делают это очень корректно, выдержано, с пониманием, это взрывает мозги.

Итак, сначала пять лет уничтожения. А за ними – контрастный душ: всё красиво, ласково, корректно, выдержанно, по-дружески. Но, дорогие уже не младшие, но просто братья! Уже не заблудшая часть «одного народа», но сыны гордого, умного, древнего и героического народа!

Поскольку мы к вам хорошо относимся, будет лучше, если вы: забудете про Крым, Донбасс – только на условиях автономии. Ваша страна должна стать федерацией. Русский язык – второй государственный. Забудьте про НАТО. А ЕС забудет о вас сам. Как-то так. Теоретики и практики пропаганды тоже в тренде современных трендов. А почему нет?

Сначала давили ненавистью, теперь будут давить любовью. И для давимого или подавляемого ненависть – это понятно и реакция на нее однозначна. А вот с любовью – с любовью всегда сложнее», – поделился своими опасениями Окара.