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28.02.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Колониальная демократия, Политические репрессии, Украина
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Жириновский объяснил, что произошло с Зеленским

Новости Украины

Режим Владимира Зеленского сознательно обостряет обстановку в стране, осуществляя аресты неугодных, закрытие телеканалов, вводя санкции против оппозиции в обход судов, – ради того, рассчитывая выпросить у западных хозяев помощь на содержание антироссийского режима.

Об этом в интервью радио «Комсомольской правды» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине сейчас Киев специально обостряет обстановку. Потому что те деньги, которые они получили при победе Зеленского, уже кончились, дерибанить больше нечего.

Значит, надо обострить обстановку – перекрыть всю воду в Крым или создать угрозу, электроэнергию не давать, проводить аресты, запрещать русские каналы, кого-то арестовывать, принимать законы», – сказал Жириновский.

«Задача одна – обострять, чтобы дали больше денег американцы, ЕС, НАТО, все, кто готов платить за сохранение очага напряженности, ибо с этого все кормятся. Брюссель получает дополнителное финансирование для стран НАТО, Америка угрожает Европе русскими. И все получают деньги», – добавил политик.

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