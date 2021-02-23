В Киеве рассказали, как СБУ беспардонно лжёт про «агентов Кремля»

23.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Несмотря на массовые преследования и репрессии, на Украине всего 5% осуждённых за терроризм и угрозу нацбезопасности оказались связанными с Россией.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил исполнительный директор Общественной организации «Платформа прав человека» Александр Бурмагин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть Уголовный кодекс, в котором есть четыре или пять статьей, которые касаются борьбы с терроризмом и обеспечения национальной безопасности. Мы промониторили эти пять статьей, и как их применяет наша СБУ – за четыре года, увидели 115 приговоров, 75 процентов из которых – условный срок.

Иными словами, нет степени общественной опасности. Но только в пяти процентах СБУ устанавливала связь со страной агрессором», – сказал он.

Бурмагин подчеркнул, что проблема «агентов Кремля» на Украине сильно преувеличена

«Иными словами, мы говорим, что страдаем от этого, но с точки зрения законодательства и права мы этого не увидим – фактически у нас вместе живут две реальности», – добавил эксперт.

Напомним, ранее в Харькове СБУ задержала местного жителя, который якобы планировал передать российским спецслужбам техническую документацию по разработке танка «Оплот».