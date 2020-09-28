Жириновский пообещал развал ООН и бомбардировку Киева с Варшавой

28.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Мировая система политических и экономических отношений зашла в тупик, поэтому в скором времени переставшая выполнять свои функции ООН будет ликвидирована, а во многих не имеющих ядерного оружия странах вспыхнут военные конфликты.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы благодарны ООН, что большой войны не было, только отдельные конфликты, и в основном без согласия ООН. Но вся система отношений – политических, экономических, социальных, демографических, половых, семейных, детских, любых – подошла к ситуации, когда разрешить ничего нельзя. Всё, мы в тупике.

Помните, Вестфальская система рухнула. Потом после Наполеона был Венский конгресс, потом Лига наций, всё рушилось. Теперь ООН, спасибо, 75 лет мы держались. Но 80-ю годовщину ООН через пять лет мы отмечать не сможем, ибо события ускоряются.

И Америка к моему столетию исчезнет, к этому идёт. Потому что США могли работать и жить в противостоянии с СССР. А когда она стала монополистом – они расслабились. Вы видите, два человека (на пост президента США – прим. ред.) – один чудак-бизнесмен, второй уже слепой-глухой, ничего не соображает. А были какие, вспомните – Джон Кеннеди, Билл Клинтон, даже Буш, Рузвельт – мощные, сильные. А сейчас мусор пошёл. Поэтому про Америку забывают. У неё одно желание – самоизоляция», – сказал он.

Жириновский подчеркнул, что поскольку великие державы больше не в состоянии начать друг с другом войну – конфликты будут вспыхивать в слабых странах, и такие города, как Киев и Варшава, рано или поздно подвергнутся бомбёжке.

«Горячую войну сегодня тяжело проводить, все понимают, что ответный удар с любой стороны будет очень тяжёлым. Сейчас идёт война, погибают молодые армяне и азербайджанцы. Это из Вашингтона, из Брюсселя, из Анкары руководят. Это один из фронтов войны, региональный.

Балканы – тоже региональный. Всё равно там албанцы и сербы не договорятся. Ближний Восток – до сих пор дымит Сирия. И Украина, к ней добавляется Белоруссия. И Дальний Восток – Тайвань, Южная Корея, острова. И Афганистан. Вот вам шесть фронтов, где будет постоянно вспыхивать.

Локальные конфликты могут быть жестокими. Мы не будем бомбить Нью-Йорк, и Москву никто не будет бомбить. Но Киев будут бомбить, и Варшаву будут бомбить, и Вильнюс. За счёт малых стран. К сожалению, Карабах относится к той горячей точке, где будут погибать люди», – резюмировал депутат.