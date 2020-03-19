Жириновский посоветовал Шнуру не соваться в политику

19.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Депутаты и политические партии России должны открыто и чётко выражать свою позицию, чтобы не допустить во власть популистов, меняющих свою позицию в зависимости от сложившийся ситуации.

Об этом входе пленарного заседания Государственной думы заявил лидер фракции «ЛДПР» Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для депутатов и политических партий надо вовремя выстроить позицию, а это не все могут, и публично это высказать. А потом все начинают: «Да я тоже был за Крым!», – сказал Жириновский.

В качестве примера он привёл скандальное выступление пошедшего в политику музыканта Сергея Шнурова, который отказался признавать Крым российским.

«Вчера одного товарища спросили, а он из артистов, тоже хочет принять участие в политических мероприятиях, так он уже себя закопал. Его спрашивают: «Крым наш?» Он молчит.

Куда ты идёшь в политику, если мы уже поправку в Конституцию внесли, что никто не может говорить о возврате каких-то территорий, отторжении. А он собрался идти в политику. Поёшь песни, так пой. Парикмахер пусть своим делом занимается, банщик своим делом занимается, и так далее», – резюмировал депутат.