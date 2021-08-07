Жириновский предложил устроить миграционный кризис Украине, Польше и Литве

07.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Кремль должен по примеру Турции и Белоруссии открыть коридор для беженцев из Афганистана в Польшу, Литву и Украину, чтобы там поняли, чем грозит ссора с Россией.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Афганцев нужно садить на эшелоны и гнать до Бреста, и потом перенаправлять на Польшу, Литву и на Украину. И пусть они мучаются. По правилам ЕС, никто не имеет права остановить беженцев. В Афганистане война, это полностью соответствует международным требованиям. Ни один литовский, польский, украинский пограничник не имеет права подойти к афганцу. Нам нужно запустить миллионов пять-шесть. Пускай Зеленский и главы Польши и Литвы разбираются с ними, их нужно одевать, кормить учить, вот тогда они подумают, как ссориться с Россией» – сказал Жириновский.

Напомним, ранее в Москве заявили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко проявил творческий подход, создав Литве проблемы с мигрантами.