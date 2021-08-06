Лукашенко наносит по ЕС асимметричный, но очень болезненный удар — международник

06.08.2021, Москва, Олег Кравцов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проявил творческий подход, создав Литве проблемы с мигрантами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Московском комсомольце» пишет обозреватель-международник Михаил Росстовский.

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По его словам, у Лукашенко есть «умение нащупать самое уязвимое место противника и нанести туда асимметричный, но очень болезненный удар».

«Краткая история вопроса. Маленькая и гордая страна Литва в последние годы почему-то вдруг решила, что она является политической сверхдержавой, обязанной всячески способствовать смене власти у таких своих «отсталых соседей», как Россия и Белоруссия. Проведение многочисленных эмигрантских «Форумов свободной России» и предоставление Светлане Тихановской площадки для ее деятельности в качестве «законно избранного президента Белоруссии» — это лишь самые яркие из милых политических шалостей Вильнюса», – пишет Ростовский.

«Москва — видимо, за неимением других альтернатив — эти шалости в основном игнорировала. А вот горячий парень Александр Григорьевич Лукашенко решил проявить творческий подход. Страну, которая де-факто является моноэтнической (86,4% ее населения, согласно официальной статистике, составляют литовцы), вдруг через белорусскую границу начали захлестывать толпы нелегальных мигрантов из Африки и с Ближнего Востока. А Лукашенко на все вопросы и претензии отвечал и отвечает в стиле: ничего не знаю, вы же сами их к себе приглашали!», – продолжает автор.

Он напоминает, что один из мигрантов погиб на литовской стороне. При этом международника поразила реакция западных СМИ, в частности «рупора прогрессивного человечества» в виде британской газеты «Гардиан».

«Недавний эпизод с бегуньей Кристиной Тимановской «Гардиан» подала как главную новость дня. А вот про эту новость — полный молчок. Упрекнуть безукоризненно политкорректных журналистов данного СМИ в предвзятом отношении к гражданам стран третьего мира я не рискну. Значит, здесь все дело в их нежелании подыгрывать такому «плохому парню», как Александр Лукашенко. Короче, все старо как мир: есть «свои» — хорошие парни, которые по определению не могут сотворить ничего плохого, — и «чужие» — плохие парни, чьи аргументы и утверждения заведомо являются информационным мусором», – резюмирует автор.