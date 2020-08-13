Жириновский призвал американцев к совместному разделу Украины

13.08.2020, Москва, Владимир Гладков

России и США следует разделить Украину: американцам отойдёт Галиция, а русские займут всю Малороссию и Новороссию.

Об этом в ходе выступления на «ЛДПР ТВ» заявил лидер партии Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кому нужен этот бардак на Украине? Кому нужны эти порошенки или этот чудак Владимир Зеленский, который бегает и кукарекает? Мы навели бы везде порядок: «Вот вам, американцы, Галиция, там ваши базы, НАТО и всё остальное, и пусть работают на вас. А три четверти Украины в состав России». И всё, тишина.

Американцы хотят свой газ продавать? Сделайте его дешёвым. Если наш русский газ дешевле вашего сланцевого, сложно конкурировать, но мы не будем мешать вашей торговле, и вы нам не мешайте», – рассудил Жириновский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее лидер ЛДПР утверждал, что пока элиты США погружены во внутренние предвыборные конфликты, у России открывается окно возможностей для возвращения в свой состав Новороссии.