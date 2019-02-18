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18.02.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Крым, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Жириновский: Против Лазарева и Лолиты – уголовку за «украинский Крым»!

Против нескольких звёзд шоу-бизнеса, продолжающих в угоду Западу или Украине оспаривать целостность территории РФ, нужно показательно возбудить несколько уголовных дел.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас Евровидение будет в мае в Израиле, кто едет? Лазарев. Что он сказал про Крым? «Крым – это Украина». Выгнать немедленно! Выгнать, чтобы близко не было этого певца!

Что-то Милявская там промямлила, что для неё «Крым – это Украина». У нас уголовный кодекс есть, возбудить несколько уголовных дел, чтоб все понимали, что не трогайте территорию России», – заявил Жириновский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Лолита Милявская, комментируя своё признание Крыма украинским, заявила, что её «использовали, как резиновое изделие». Также Жириновский в отношении Сергея Лазарева заявлял, что артист – не русский человек, ему наплевать на страну, и потому певец не может представлять Россию.

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