17.08.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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Жириновский рассказал о непристойном предложении бывшего посла Зурабова


Бывший посол России на Украине Михаил Зурабов в январе 2013-го года предлагал лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому начать сотрудничество с националистической партией УДАР нынешнего мэра Киева Владимира Кличко.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил сам Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне Зурабов, когда я был там в январе 13-го года, советует: «Вы давайте, сориентируйтесь на партию «УДАР» Кличко, с ней у вас будет хорошее сотрудничество. Представляешь, нам рекомендуют сотрудничество с явной антирусской партией. Потому что он ничего не понимает», – заявил Жириновский.

«Я вам скажу так – посол Зурабов не относится к людям, которых, вежливо говоря, я хотел бы когда-нибудь вспоминать в своей жизни. Потому что я считаю, что то, что он подсунул нашей власти предложение признать законно избранным президентом Украины Порошенко – это была ужасающая ошибка», – прокомментировал ведущий Владимир Соловьев.

По мнению Жириновского, Зурабов сделал это, потому что имел общие с Порошенко бизнес-интересы: «Вот-вот, потому что он – бизнесмен и Порошенко бизнесмен. Они думают о своих прибылях, чтобы сохранить свои активы, свои фабрики, заводы и так далее».

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