Жириновский сообщил, какие страны войдут в состав России

07.02.2019, Москва, Максим Карпенко

В будущем в состав России могут войти прибалтийские страны, Сербия или даже Финляндия. Именно для этого в Конституции РФ должна быть предусмотрена такая возможность. Об этом заявил инициатор изменений в основной закон Российской Федерации, депутат Госдумы Владимир Жириновский в интервью «Аргументам и фактам», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, для вхождения в состав РФ достаточно будет решения парламента любой страны. Это может произойти в будущем, когда к власти в этих государствах придут лояльные России режимы.

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«Прежде всего, это касается бывших союзных республик. Может быть, в Эстонии, Латвии и Литве власть поменяется. Или Абхазия захочет войти в состав РФ, или Приднестровье. Может, ещё где-то появятся пророссийские силы: хоть в Финляндии, хоть в Монголии, хоть в Болгарии. Или, когда Сербию прижмут со всех сторон, они посмотрят: Косово уже ушло, если ещё и Воеводина отделится, что останется? Один Белград? Глядишь, они тогда и скажут: давайте в состав России войдем, на Балканах встанет русская армия, и пусть попробует кто-то дёрнуться», – заявил Жириновский.

Говоря о возможности интегрировать в РФ Луганскую и Донецкую народную республику, политик подчеркнул, что в этом случае речь может идти обо всей Украине: «Нам выгодно, чтобы вся Украина вошла. Если это будут только республики Донбасса, останется очаг напряженности».

Белоруссия же, по мнению Жириновского, также могла бы стать частью России, но сегодня этому мешает позиция президента страны Александра Лукашенко и «пряник» Евросоюза, которым он манит официальный Минск: «Лукашенко не хочет объединяться. И зря, я считаю. Это был бы самый лучший, самый надежный вариант. Он бы вошел в историю как белорусский Богдан Хмельницкий. Что ему мешает? Возможно, не хочет потерять свою выгоду. Если Евросоюз белорусам предложит: отделяйтесь от России окончательно, всё вам дадим, как Украине, примем в НАТО, в Евросоюз… Ведь вступившие в ЕС страны в течение 10 лет получают по 2-3 млрд евро в виде помощи для адаптации».