Жириновского сменила его «бледная копия» – покровитель Поклонской

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Новым главой парламентской фракции ЛДПР вместо скончавшегося Владимира Жириновского стал Леонид Слуцкий, руководитель комитета Госдумы по международным делам. Наблюдатели полагают, что Слуцкий выиграет внутреннюю аппаратную борьбу и за пост лидера партии.

Кстати, именно его считают нынешним покровителем Натальи Поклонской, обеспечившим ей продолжение карьеры в дипломатической сфере, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Слуцкий после избрания на новый пост уже выступил с комментарием по поводу хода спецоперации на Украине, явно пытаясь подражать своему предшественнику – но вышло блекло в сравнении с харизмой Жириновского (смотрите видео).

Интересно, что пресс-служба ЛДПР распространяет архивный ролик, где Жириновский в свое время нахваливал Слуцкого, сравнивая его дипломатические таланты с Генри Киссинджером.

Читателям же «ПолитНавигатора» он наверняка запомнился другим. Например, как в 2014 году при принятии заявления Госдумой, отстаивал, даже споря с партийным боссом, необходимость отсутствия в официальных документах по Донбассу слов «русский» и «Новороссия».

Еще один показательный пример – жалкие как для представителя ЛДПР оправдания перед Евросоюзом за поддержку Донбасса Россией в 2020 году.

А в 2021 году Слуцкий спасовал, услышав предложение властей Крыма ответить Западу на поддержку «Крымской платформы» признанием Донбасса.

Напомним, что ранее эксперты прогнозировали неизбежный закат ЛДПР после смерти Жириновского, на ярком образе которого строился весь имидж партийного проекта.

Подтвердить или опровергнуть этот прогноз смогут уже в ближайшее время результаты, которые покажет ЛДПР в ходе кампаний в местные советы в ряде регионов РФ.