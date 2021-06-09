Власти Крыма предложили рубануть по Западу признанием Донбасса, а у Жириновского спасовали

09.06.2021, Ялта, Максим Карпенко

Спикер госсовета Крыма Владимир Константинов предложил в ответ на недружественные действия Запада по отношению к полуострову официально признать Россией провозглашенные народные республики Донбасса, с 2014 года ведущие вооруженную борьбу против украинских нацистов.

Такое предложение Константинов озвучил в рамках фестиваля «Великое русское слово», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На конференции выступал политолог Денис Денисов, который заявил, что Россия не должна недооценивать значение создаваемой Киевом «Крымской платформы», чье предназначение – оспаривание российского статуса полуострова.

«Говоря о тактических целях «Крымской платформы», необходимо отметить, что это создание нового антироссийского геополитического объединения, возвращение в международную повестку дня вопросов, связанных с территориальной принадлежностью Крыма, выстраивание нового консультативного механизма по санкционному давлению на Российскую Федерацию… Это один из инструментов влияния на своих противников, конкурентов. Также это будет формирование дискуссионной площадки по крымской проблематике, в рамках которой участвуют представители правительств, парламентов, международных организаций, аналитических центров, экспертного сообщества. Это будет разработка принципиально новых инструментов и механизмов давления на Российскую Федерацию, разработка концепций по милитаризации черноморского бассейна, координации информационно-аналитического и пропагандистской работы по проблемам, связанным с Крымом», – перечислил Денисов.

В качестве ответной меры политолог призвал увязать поставки вакцин от коронавируса в третьи страны с признанием полуострова с их стороны:

«У нас нет четко сформулированного ответа, что же такое «Крымская платформа», и что нам надо делать. Позиция МИДа, к сожалению, до сих пор неконкретна и очень обтекаема, на ток-шоу, которые идут на ведущих телеканалах, «Крымскую платформу», в первую очередь, пытаются высмеять, а не проанализировать, что же это такое. А системных аналитических работ по этой проблеме нет», – напомнил Денисов. «Необходимо увязывать внешнеэкономическую деятельность Российской Федерации с вопросом признания Крыма как неотъемлемой части Российской Федерации, и в этом отношении, как бы это не было грубо связано, но проблема с поставками вакцин, конечно, должна в нынешних условиях увязываться с признанием Крыма», – предложил эксперт.

Однако присутствующий на фестивале глава парламентского комитета по международным делам Леонид Слуцкий призвал не заострять внимание на «Крымской платформе», чтобы не придавать ей легитимности:

«Я хотел бы призвать не драматизировать. Если мы будем говорить о существовании такой платформы, а она сейчас гораздо тише, чем была семь лет назад, мы как раз будем лить воду на мельницу тех, кто эту платформу создает… Сегодня, к сожалению, в Европе существует мощнейшее антикрымское лобби, которое проявляется и в ПАСЕ, и в других международных площадках, и межпарламентских, в том числе. Не надо драматизировать, коллеги. Время работает на нас, на Крым, и на экономику, на то, что Крым отныне и навсегда, как бы медленно не шли эти процессы, появился на политической карте мира в составе России», – уверяет Слуцкий.

Небывалую как для представителя ЛДПР осторожность Слуцкого не разделил крымский спикер Владимир Константинов, предложив признать республики Донбасса в ответ на создание «Крымской платформы».

«Я добавлю – признание Донбасса, вот наш ответ должен быть», – сказал Константинов.