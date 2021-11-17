Житель Ирака: «Готовится штурм европейских ворот. Цифры поразят ЕС»

Сегодня в Ираке вовсю торгуют турами на поездки в Белоруссию, откуда ближневосточные беженцы пытаются проникнуть на территорию Евросоюза.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Московскому комсомольцу» рассказал житель Ирака по имени Али, планирующий перебраться в Европу.

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Он утверждает, что за последние дни спрос на поездки в Белоруссию в его стране вырос.

«Турами в Беларусь торгуют по всему Ираку. Только если раньше путевка стоила 700 долларов, то сейчас дешевле 3000 не найдешь. И теперь мои земляки готовятся к такому путешествию основательно: приобретают спальники, палатки, теплую одежду. Так или иначе, поток арабских беженцев не прекратился, и желающих покинуть страну стало даже больше», – говорит Али.

При этом он говорит, что из-за отказа ряда авиакомпаний приходится искать окольные пути и рассказал, что общается с теми, кто находится на белорусско-польской границе.

«В соцсетях ведутся разговоры, что, когда количество мигрантов вырастет в несколько раз, они намерены предпринять штурм ворот Европы. Не знаю, на полном ли серьезе они так думают», – отметил собеседник издания.

По его словам, получить визу в страны ЕС сложно, а потому приходится искать другие маршруты.

«Знаю, что многие семьи из Ирака улетели в Турцию. Если оттуда у них не получится долететь до Беларуси, отправятся в Болгарию, Хорватию или Грецию, чтобы потом попасть в Сербию или в Венгрию. Иммиграция теперь стала похожа на вирус. Первая волна захлестнула соседние страны с Беларусью. Теперь там контролируются границы. Но желающих покинуть Ирак не остановить. Вторая и третья волна будут тяжелее и сильнее. Цифры поразят Евросоюз», – предупреждает Али.

Как сообщал «ПолитНавигатор», советник главкома ВСУ призвал отбросить псевдотолерантность и стрелять по мигрантами на поражение.