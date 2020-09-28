Жителей Белоруссии призвали поднять русские флаги

28.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Критически настроенные по отношению к Александру Лукашенко, но пророссийские граждане Белоруссии должны осознать недопустимость использования бело-красно-белой символики, исторически относящейся к гитлеровским коллаборационистам.

Об этом в ходе дебатов в Москве заявил южнорусский журналист-политэмигрант Александр Чаленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Русские люди сейчас сражаются на стороне, которая против Лукашенко. Потому что Лукашенко не даёт развиваться ни в политическом, ни в экономическом смысле гражданскому обществу, которое, на самом деле, русское. Поэтому мы с нашими русскими братьями в Белоруссии.

Разговаривая с русскими братьями в Белоруссии, спрашиваю: «Почему вы выходите под бело-красно-белыми флагами?» Да, я понимаю, флаг протеста и так далее. Но пора выходить с русскими знамёнами», – отметил Чаленко.

Он напомнил, что ранее в социальных сетях уже появилась символика, которая была разработана специально для пророссийски настроенных граждан Белоруссии.

Чаленко полагает, что вопрос о русском флаге Белоруссии очень важен, – так же как он был важен в начале Русской весны, когда защитники Донбасса под флагом Новороссии сражались с ВСУ.

«Мы с Васильевым (экс-депутат горсовета Одессы, – ред.) изобрели флаг Новороссии, и все над нами смеялись в декабре 2013 года. Даже хотели нас в СБУ сдать, но сказали, что «мы какие-то толкиенисты – бегаем с флагами, с Андреевскими крестами». Через полгода после этих насмешек, под этими флагами били украинскую армию в Донбассе. То, что сначала воспринимается как нечто несерьёзное, потом становится мейнстримом. И вопрос о русском флаге Белоруссии очень важен», – заключил Чаленко.

Напомним, ранее группа российско-белорусских патриотических интеллектуалов во главе со специалистом по российско-белорусско-украинскому пограничью – орловским культурологом Сергеем Киселевым – предложила новый – «русский флаг Белоруссии».