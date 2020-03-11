11.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, ЕС, Конфликт, Косово, Общество, Политика, Россия, Сербия, Социология
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Жителей Сербии устраивает состояние конфликта с Косово

Порядка 90% граждан Сербии довольны тем, что конфликт с Косово заморожен.

Об этом в эфире телеканала «Коперникус» заявил президент Сербии Александр Вучич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На данный момент албанцы вообще не хотят идти на компромисс. В Сербии люди, которые выступают за соглашение с ними, находятся в таком меньшинстве, что невозможно ничего предложить. 90% сербов довольны замороженным конфликтом, хотя замороженный конфликт всегда можно «растопить», и это только вопрос времени», – обеспокоен Вучич.

По словам президента Сербии, у него были долгие и серьезные дискуссии с представителями ЕС, Германии и Франции.

«Мы участвовали в конфликте, в котором потерпели поражение. Мы должны понимать, что справедливости не существует, мы были частью процесса, в котором нас победили, и мы заплатили за это высокую цену», – сказал Вучич, комментируя двойные стандарты Запада, применяемые к его стране.

При этом он выразил уверенность в том, что страны региона, из которых звучат угрозы в адрес Сербии, не рискнут напасть на нее, потому что осознают ее силу.

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