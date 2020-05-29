Жителей Севастополя обложат новым налогом, «Русский блок» возмущен

29.05.2020, Севастополь, Геннадий Басов

Правящее большинство в заксобрании Севастополя одним из первых в России проголосовало за введение нового налога – для самозанятых граждан. Однако вряд ли эта тема станет главной в городских СМИ, которые заняты рекламой безальтернативного кандидата накануне выборов губернатора.

Об этом в авторской колонке пишет лидер «Русского блока» Геннадий Басов.

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…В Севастополе принят закон о введении налога на профессиональную деятельность (налог на самозанятых). Естественно это прошло достаточно тихо. Губернатор Развожаев и его сторонники вряд ли в преддверии выборов будут сильно афишировать не особо радостную информацию о появлении нового налога в период пандемии.

Основанием для его введения стал федеральный закон от 27 ноября 2018 года «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

И хотя в этом законе говорится о добровольной постановке на такой вид налогообложения, я полагаю, что отдельные чинуши будут по-своему трактовать этот документ, пользуясь полумиллионными штрафами как мерой принуждения, и простым жителям Севастополя еще придется хлебнуть от этого нововведения.

И это, несмотря на то, что государство должно быть благодарно самозанятым, ибо они избавляют его от дополнительной нагрузки. Им не надо платить пособия по безработице, подыскивать рабочее место и многое другое. Вместо этого будут драть еще одну шкуру с людей, которые и так ничего не просят от власти.

Почему я настроен столь пессимистично? Потому что об этом говорит печальный опыт рейдов, которые осуществлял чиновник Кирпичников, оставшийся в «развожаевском» правительстве – мы видим, как «помогают» самозанятым, продающими выращенные на своих участках фрукты и овощи.

Что самое интересное: введение такого налога с первого июля 2020 года, как это указано в федеральном законе, зависит исключительно от воли и желания регионов.

В Севастополе принятие такого закона вряд ли можно признать своевременным. Подобный закон уже принят в Москве и некоторых других регионах России, где уровень доходов населения гораздо выше, чем в Севастополе. И даже там по поводу новой инициативы много нареканий.

Остается только гадать о мотивах такого непопулярного решения севастопольскими властями, причем, несмотря на приближение выборов.

Возможно, причина в том, что избирательная кампания для и.о. губернатора Развожаева будет напоминать «теплую ванну» – оппонентом на праймериз чиновнику будет лицо, которое заявляет, что поддерживает нынешнего градоначальника. Честно говоря, от такого лицемерия уже тошнит.