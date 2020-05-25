«Технократы» из команды Овсянникова продолжают орудовать в Севастополе

25.05.2020, Севастополь, Геннадий Басов

В Севастополе в микрорайоне Камышовой бухты крепкие мужчины, не предъявляя документов и не оформляя протоколов, конфисковали фрукты, овощи и мясо, привезенные для продажи фермерами возле жилых домов.

Оставшиеся без товара продавцы утверждают – подобные «налёты» совершаются регулярно не без участия заинтересованных чиновников. Об этом пишет в авторской колонке лидер «Русского блока» Геннадий Басов.

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…Совсем недавно я опубликовал информацию о коррупционных схемах в похоронном бизнесе в Севастополе. Причем, эти схемы плавно и уверенно перетекли «под крыло» заинтересованных лиц и при нынешнем и.о. губернатора Михаиле Развожаеве от предыдущего губернатора, так называемого «технократа» Дмитрия Овсянникова. По моей информации, участники процесса чувствуют себя при новом «губере» не менее комфортно. Естественно севастопольцы не услышали на этот счет от должностных лиц правительства никаких комментариев. Похоже, что кто-то очень хорошо «греет» руки. Надежды на реакцию правоохранителей мало – подобный «бизнес» не может работать на протяжении многих лет без покровительства «оборотней в погонах».

Однако сегодня хотелось бы остановиться на том, как особо одаренные чиновники, собранные в правительство еще предыдущим «технократом», похоже, совсем раскрепостились и при «чутком» руководстве Развожаева.

Вот – видео, снятое очевидцами, на съемке наглядно видно, как действуют овсянниковские (или уже развожаевские?!) мародеры. Кстати, лысый в красной футболке ранее уже засветился на телеэкранах. Севастопольское ТВ показывало, как он отбирал у женщины товар и бил потерпевшую ящиком по голове. Естественно никакой ответственности он не понес, так как еще тогда севастопольские телеканалы сообщили, что, по их информации, люди, орудующие на записях, относятся к команде начальника Главного управления потребительского рынка и лицензирования правительства Севастополя Кирпичникова.

Особое омерзение вызывает рассказанная очевидцами деталь, подлежащая тщательной проверке. В то время, когда пандемия лишила многих людей средств к существованию, и они выживают, как могут, эти лица раскладывали по кулечкам отобранные у продавцов продукты, в том числе, передавая прибывшим сотрудникам полиции.

Так что будет не удивительно, если у господина Кирпичникова на столе всегда есть свежая клубничка и другие фрукты.

А ведь за год уже как-то подзабыли, что в прошлом апреле даже господин Овсянников заявлял о необходимости увольнения Кирпичникова по банальной причине – нарушения требований антикоррупционного законодательства. Тогда оказались не задекларированы машина, квартира и так далее.

Хотелось бы задать вопрос губернатору Развожаеву, а что изменилось за этот год в работе Кирпичникова? Кирпичников стал декларировать все свои доходы?

Судя по происходящим событиям, что-то декларировать Кирпичникову совсем не обязательно, его команда чувствует себя настолько безнаказанно, что даже не считает нужным при «налетах» предъявлять какие-либо документы.

Так что же изменилось от смены руководителя Севастополя? Почему по-прежнему зачастую все идет так, как хотят чинуши среднего звена, подпитываемые корыстным интересом?