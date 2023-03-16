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Британцы столкнулись с самым большим падением покупательной способности за последние 70 лет, а в Польше инфляция выросла до максимума с середины 1990-х.

Это является одним из последствий бездумных санкций, которые Лондон и Варшава ввели против Москвы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Британии рост стоимости жизни съедает зарплаты, и люди сталкиваются с самым большим падением покупательной способности за последние 70 лет. Таков результат оценки независимого бюджетного органа OBR (Office for Budget Responsibility, Управление бюджетной ответственности), сообщает BBC.

По данным OBR, доходы домохозяйств – с учетом роста цен – упадут ещё на 6% в этом и следующем году. По словам Ричарда Хьюза, главы OBR, уровень жизни не восстановится до допандемического уровня вплоть до 2027 года.

По прогнозам OBR, до конца 2023 года показатель инфляции должен сократиться более чем вдвое – до 2,9%. Но пока инфляция остаётся очень высокой (10,5% за 2022 год) и значительно опережает среднюю заработную плату. В связи с пандемией и санкциями против РФ в Великобритании резко выросли счета за энергоносители и продукты питания.

Ричард Хьюз заявил, что снижение реального располагаемого дохода британских домохозяйств станет «самым большим двухлетним падением уровня жизни с момента начала наблюдений в 1950-х годах».

В свою очередь, у самого верного союзника Великобритании в ЕС, в Польше, годовая инфляция достигла в феврале рекордного с 1996 года значения, составив 18,4%. Согласно статистическим данным, за год продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 24%, затраты на транспорт увеличились на 23,7%, а стоимость энергоносителей выросла на 22,7%.

Отмечается, что рекордсменом по дороговизне стал сахар, который за год подорожал на 85,5%. Похожая ситуация сложилась и с топливом, цены на которое выросли на 53,6% в годовом исчислении. При этом эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем рост цен в Польше продолжится, называя одной из главных его причин санкции против России.

«Инфляционная спираль» в Польше раскручивается всё больше, что ведет страну к банкротству, заявил бывший вице-премьер, член Совета по денежно-кредитной политике Ежи Хаузер. По его мнению, крах финансовой системы может произойти уже в 2040 году, и даже раньше.

«Последовательность такова: инфляция, обнищание людей, разочарование, претензии, индексация и, как следствие, более высокая инфляция», – цитирует Хаузера портал Interia.

Как сообщал «ПолитНавигатор», инфляция в России зачастую меньше, чем в тех странах, которые ввели санкции против РФ.